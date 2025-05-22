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22 травня 2025, 14:11

В Україні зростає попит на препарати для лікування психічних розладів

22 травня 2025, 14:11
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фото: з відкритих джерел
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Українці активно отримують ліки для лікування психічних розладів та епілепсії за програмою "Доступні ліки"

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що упродовж перших чотирьох місяців 2025 року українські лікарі виписали 147 183 електронні рецепти на лікарські засоби для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії в межах напряму програми реімбурсації "Доступні ліки". Це майже половина від загального обсягу за весь 2024 рік (219 тисяч рецептів).

З них 85% — 125 069 рецептів — були погашені, тобто використані в аптеках.

"Це свідчить про значний реальний попит та потребу в медикаментозній підтримці для пацієнтів із психічними розладами", — кажуть у МОЗ.

На сьогодні в межах цього напряму пацієнтам доступні 132 торгові назви препаратів за 20 міжнародними непатентованими назвами (МНН).

До них належать ліки для лікування шизофренії, епілепсії, депресії, ПТСР, фобій, біполярного афективного розладу та інших порушень.

У 2024 році перелік препаратів оновився: додано 10 нових МНН, серед яких сучасні антидепресанти (есциталопрам, сертралін, пароксетин), новітні антипсихотики (арипіпразол, кветіапін, оланзапін), а також протисудомні засоби (леветирацетам, фенобарбітал).

Нагадаємо, за даними НСЗУ, кожен третій українець страждає на депресію, посттравматичний стресовий розлад або інші прояви психічних розладів.

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