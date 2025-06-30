Психиатрическая помощь детям: с 1 июля будут действовать новые правила

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Кабинет Министров утвердил новые правила финансирования стационарной психбольницы детям до 18 лет. С 1 июля она будет предоставляться исключительно в многопрофильных детских больницах. Дети с психическими расстройствами больше не будут госпитализированы в специализированные психиатрические больницы

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Такое решение принято из-за системных проблем, выявленных Минздравом в 2024-2025 годах. В частности, необоснованные госпитализации и нарушения прав детей.

Специалисты объясняют, многопрофильные больницы позволят обеспечить комплексный подход к лечению с участием различных специалистов, а также отделения интенсивной терапии и современное оборудование для тяжелых случаев.

Кроме улучшения качества помощи, это будет способствовать уменьшению стигматизации детей и их семей. Также услуги по психиатрической и психосоциальной помощи будут интегрированы в сеть госпитальных округов и доступны даже в пострадавших от боевых действий регионах.

Напомним, в Украине растет спрос на препараты для лечения психических расстройств.