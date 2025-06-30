У Харкові під обстрілами народилося понад 50 дітей

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За минулий тиждень у Харкові народилося 56 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, із 19 по 25 червня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 56 немовлят. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 31 хлопчик та 25 дівчаток.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилася на світ 8 541 дитина", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі вперше з 2021 року народилася трійня — три хлопчики.

Також повідомлялося, що у Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої вилікували безпліддя.