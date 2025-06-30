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30 червня 2025, 11:35

В ОП розповіли, як цивільних готуватимуть до національного спротиву

30 червня 2025, 11:35
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фото: "Відомо"
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Заступниця голови Офісу Президента України Ірина Верещук під час візиту до Дніпра розповіла, як втілюватиметься на практиці Закон про національний спротив. До викладання предметів залучатимуть ветеранів навіть без педагогічної освіти

Про це повідомляє видання "Відомо", передає RegioNews.

"Законопроект полягає в тому, що ми опишемо ту модель, яка є. Якщо коротко вона полягає в наступному. У нас є три категорії, які ми охоплюємо. Бо є "Рух опору" – це окремо, і є територіальна оборона – це теж окремо. Я кажу про цивільне населення України", – сказала Ірина Верещук.

Вона зазначила, що діти до 18 років вивчатимуть у школах предмет "Захист України". За її словами вже є тисяча осередків для викладання. Крім того, до 1200 осередків планують розгорнути до кінця року, аби охопити 100% українських дітей.

"Це обов’язковий предмет. Я дуже вболіваю за те, щоб його викладали хлопці-ветерани і дівчата-ветеранки, які мають бойовий досвід, є авторитетами і важковаговиками в репутаційному плані в регіонах. Це матиме і виховний, і патріотичний ефект. Дуже прошу школи почути, бо є вже рекомендації і МОН, і Мінветеранів, є спільний наказ, який рекомендує наймати сами ветеранів. Навіть якщо в них педагогічної освіти, ми все одно сприятимемо, щоб вони йшли і працювали з нашими дітьми. Бо це надзвичайно важливо", – зазначила заступниця керівника ОП.

Далі, за словами Ірини Верещук, йдеться про молодь у віці від 18 до 25 років. Це ті, хто є студентами, або слухачами в професійно-технічних закладах, або мають ще неповну вищу освіту.

"Тут ми вводимо навчальну дисципліну через зміни державного стандарту "Основи національного спротиву". Це будуть 5 предметів – три теоретичних і два практичних, які матимуть обов’язково пройти і хлопці, і дівчата. Теорія буде в тих закладах, де вони зараз навчаються, практика – у спеціальних центрах", – підкреслила чиновниця.

Третя категорія – все інше цивільне населення, незалежно від статі, віку, роду занять і професії.

"Всі можуть прийти і безкоштовно пройти основне навчання – такмед, вогнева підготовка, OSINT, психологічна підготовка, основи виживання – всі ці знання вони можуть у спеціальних центрах, які зараз розгортаються по області – громадами та районами. Отак виглядатиме ця структура. Чи ти заброньований, чи в тебе є відстрочка – ти прийдеш і отримаєш знання "під себе", які підійдуть саме тобі", – підсумувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук закликала цивільне населення готуватися до спротиву окупантам.

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Офіс президента закон ветерани освіта Дніпро опір Ірина Верещук Верещук Ірина Андріївна школярі цивільні
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