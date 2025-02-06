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06 лютого 2025, 07:50

Верещук закликала цивільне населення готуватися до спротиву окупантам

06 лютого 2025, 07:50
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фото: facebook.com/vereshchuk
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Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук вважає, що потрібно будувати систему національного спротиву для підготовки населення до опору загарбникам

Як передає RegioNews, про це вона написала у Телеграмі.

"Незалежно від того, скільки ще триватиме ця війна, ми маємо будувати на майбутнє систему національного спротиву", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресору. Особливо це стосується областей, які межують з Росією.

На думку Верещук, така система національного спротиву буде однією зі складових архітектури стримування потенційної агресії.

"На сьогоднішній міжвідомчій нараді обговорювали проєкт постанови Уряду щодо створення мережі центрів підготовки громадян до національного спротиву. Лідерами процесу тут є Міноборони та ТРО ЗСУ. Основна робота - за обласними владами. Дуже важлива роль належить волонтерським організаціям", - додала Верещук.

Нагадаємо, 5 лютого окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині. Внаслідок авіаудару зруйновані будівлі.

Як повідомлялось, ввечері 5 лютого росіяни вдарили дроном по одному з найбільших ринків Харкова. Обійшлося без жертв.

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