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26 червня 2025, 08:19

У Дніпрі випускниця ліцею набрала максимальну кількість балів з НМТ із трьох предметів

26 червня 2025, 08:19
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фото: Відомо
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Дівчина склала НМТ з трьох предметів на 200 балів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Відомо".

Як зазначається, випускниця Дніпровського ліцею Nº139 Єлизавета Окпокоро склала НМТ на 200 балів одразу з трьох предметів — української мови, математики та історії України.

"Я почала ретельно вивчати кожен із шкільних предметів самостійно, без репетиторів. Глибша підготовка саме до НМТ розпочалася влітку після 10-го класу – тоді я почала перечитувати історію. Щодо математики, української мови й історії, то я відвідувала безкоштовні курси для учнів програми "Інтелект України" ще із другого семестру 10-го класу", - каже дівчина.

За словами Єлизавети, найскладнішою виявилась англійська мова.

Дівчина вже обрала університет, де продовжить навчання, – це Дніпровський університет імені Олеся Гончара. Спеціальність – вчитель математики.

Нагадаємо, у Дніпрі з'явився унікальний мурал.

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