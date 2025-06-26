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У Дніпрі встановлюють скульптуру на честь українських військових. На композиції зобразили відомий слоган та герб України

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Новокодацькому районі Дніпра, неподалік від площі Єдності, почали встановлювати новий монумент на Алеї Героїв. Цей монумент присвятили українським воїнам.

Скульптура зображує стиснуту руку, підняту вгору. Це символ сили та єдності. Висота композиції близько двох метрів. На скульптурі також можна побачити золотистого кольору зображення державного герба України – тризуба – та напис "Слава Україні – Героям Слава".

Після того як завершать монтажні роботи, на території біля скульптури будуть декоративні елементи та зони для відвідування.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі з'явився унікальний мурал від "Асоціації саперів України". На стінописі є QR-код, який веде на інформаційну сторінку з правилами поведінки у разі виявлення підозрілих знахідок.