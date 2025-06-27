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27 червня 2025, 12:40

Олена Шуляк: в Україні формується нова система ветеранської підтримки

27 червня 2025, 12:40
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фото: РБК-Україна
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В Україні вперше на загальнодержавному рівні реалізується цілісна модель ветеранської політики, яка охоплює всі ключові сфери – від медичної реабілітації до розвитку бізнесу

Про це заявила голова партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк, передає RegioNews.

"Політика Героїв – це не про окремі ініціативи. Це – державна система, яка охоплює життєвий шлях кожного ветерана після фронту. Ми змінюємо підхід – від символічної вдячності до конкретної підтримки у повсякденному житті", – зазначила Олена Шуляк.

Зокрема, в Україні створюється мережа ветеранських просторів у громадах – для надання послуг, підтримки, консультування та реабілітації. На реалізацію цього проєкту держава виділила 450 млн грн.

А ще 2,93 млрд грн з держбюджету підуть на забезпечення діяльності "помічників" ветерана, які зустрічатимуть наших захисників одразу після повернення додому, супроводжуватимуть їх на всіх етапах адаптації. Функціонуватиме він за принципом "рівний – рівному", тобто пріоритет у відборі помічників надаватиметься людям, які вже мають бойовий досвід, або членам їх родин. Загалом планується підготувати та працевлаштувати до 11 300 фахівців із супроводу по всій Україні.

Очільниця "Слуги Народу" пояснила, що в 2025 році основний акцент робиться на реабілітацію та відновлення. На сьогодні реабілітаційну допомогу надають 555 медичних закладів. Держава також посилює амбулаторну допомогу. В кожній громаді, де є лікувальний заклад, з'явиться майже 300 безбарʼєрних амбулаторних реабілітаційних відділень. Наразі уже працює 90 таких відділень у громадах.

Крім того, розроблено 293 регіональні програми з оздоровлення, які охоплять понад 17 тисяч учасників бойових дій по всій країні. На ці потреби передбачено понад 275 млн грн в державному бюджеті.

Очільниця "Слуги Народу" додала, що ще один важливий напрям Політики Героїв – забезпечення ветеранів житлом. Зокрема, 4 млрд грн держава виділила для виплати грошової компенсації на придбання житла ветеранам війни та родинам загиблих Героїв. Ці кошти спрямовані на покращення житлових умов понад 1600 захисників і захисниць та їхніх сімей. Крім того, ветерани війни можуть отримати компенсацію за оренду житла.

Наступний напрям Політики Героїв – це програми перенавчання, мікрогрантів на розвиток ветеранського бізнесу і працевлаштування учасників бойових дій. Зокрема, на розвиток та підтримку ветеранського підприємництва держава виділила 300 млн. грн.

В партії "Слуга Народу" нагадали, що Уряд розробив державну програму "Власна справа", згідно з якою учасники бойових дій, а також їхні дружини або чоловіки можуть отримати державні гранти на суму до 1 млн грн та витратити їх на розвиток власного бізнесу.

Раніше в партії "Слуга Народу" розповідали, що держава вже взялася за системний і централізований розвиток ветеранського спорту. Це – одне з головних завдань профільного Міністерства у справах ветеранів. Таке рішення нещодавно ухвалив парламент.

Також раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що в 2025 році на виплату грошової компенсації за житло для ветеранів війни та родин загиблих Героїв виділено майже 4 млрд грн. Це дасть змогу 1600 родинам наших захисників отримати кошти на власне житло.

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