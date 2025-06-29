фото: Ventusky

Синоптики прогнозируют аномальную жару в Украине - до +37°C. Самые высокие температуры ожидаются с пятницы по воскресенье

Об этом сообщают в Телеграмм-канале "Украина о Главном", передает RegioNews.

Украинцев предупреждают о чрезвычайно жарких днях, которые охватят страну в ближайшие выходные. По прогнозу сервиса Ventusky, температура воздуха будет расти уже с пятницы, 4 июля, и будет держаться на высоком уровне до конца воскресенья, 6 июля включительно.

Ожидается, что максимальные дневные показатели будут достигать +34…+37 градусов. Наиболее интенсивная жара коснется южных, центральных и восточных регионов, в частности, Днепропетровской области. Метеорологи призывают жителей воздержаться от длительного пребывания на солнце, особенно в обед.

Синоптики отмечают, что высокие температуры могут вызвать обезвоживание и обострение хронических заболеваний.

По данным погодного портала, такая аномальная жара является следствием задержавшегося над большинством территории Украины длительного антициклона. Дальнейшее понижение температуры возможно не ранее начала следующей недели.

Ранее сообщалось, синоптики предупреждают об опасных метеоявлениях в Украине.