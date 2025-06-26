Синоптики попереджають про небезпечні метеоявища в Україні
У четвер, 26 червня, в Україні прогнозуються небезпечні погодні умови. Вдень, у більшості регіонів країни, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15–20 м/с
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,
передає RegioNews.
З огляду на погодні умови, оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
За інформацією синоптиків, сильний вітер може призвести до ускладнень у роботі енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.
Громадян закликають бути уважними на вулицях, уникати перебування під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, до України повертається спека. Так, 3-4 липня в більшості областей очікується +28...+34 градуси.
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