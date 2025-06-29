фото: Укрзализниця

У ніч на 29 червня ворог атакував мирні міста України, пошкодивши вокзал Полтава-Південна.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Внаслідок масованої комбінованої атаки рф в ніч на 29 червня постраждала й залізнична інфраструктура, зокрема у Полтаві.

Пошкодження зазнав залізничний вокзал Полтава-Південна: вибито вікна та двері, а також частково зруйновано стелі. Ударна хвиля зачепила й приміський вокзал, де також постраждали вагони та адміністративні будівлі.

Важливо, що під час атаки пасажири та персонал перебували у безпечних укриттях, тому жертв і постраждалих вдалося уникнути. Це стало головним пріоритетом у цій складній ситуації.

Попри руйнування, рух поїздів триває за розкладом, а служби залізниці оперативно працюють над ліквідацією наслідків.

Раніше повідомлялося, Укрзалізниця отримала ще 4 нові вагони - з 28 червня вони вийдуть у рейс.