фото: Укрзализныця

В ночь на 29 июня враг атаковал мирные города Украины, повредив вокзал Полтава-Южная.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

В результате массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 29 июня пострадала и железнодорожная инфраструктура, в частности в Полтаве.

Повреждение получил железнодорожный вокзал Полтава-Южная: выбиты окна и двери, а также частично разрушены потолки. Ударная волна задела и пригородный вокзал, где также пострадали вагоны и административные здания.

Важно, что при атаке пассажиры и персонал находились в безопасных укрытиях, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать. Это является главным приоритетом в этой сложной ситуации.

Несмотря на разрушение, движение поездов продолжается по расписанию, а службы железной дороги оперативно работают над ликвидацией последствий.

Ранее сообщалось, Укрзализныця получила еще 4 новых вагона – с 28 июня они выйдут в рейс.