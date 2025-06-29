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29 червня 2025, 09:30

Масований ракетно-дроновий удар РФ 29 червня: ЗСУ знешкодили 475 ворожих цілей

29 червня 2025, 09:30
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фото: Повітряні сили ЗС України
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У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти провели масштабний повітряний напад на Україну, застосувавши понад 530 ракет і дронів

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає RegioNews.

Серед них були ударні безпілотники типу Shahed, аеробалістичні, балістичні та крилаті ракети, а також зенітні керовані ракети. Загальна кількість атакувальних цілей сягнула 537.

Атака була здійснена з різних напрямків, зокрема з територій Курської, Брянської, Воронезької областей Росії, тимчасово окупованого Криму та акваторії Чорного моря. Найбільше використовувалися безпілотники Shahed - понад 250 одиниць. Також ворог застосував ракети "Кинджал", "Іскандер", "Калібр" та зенітні ракети С-300.

Українські сили оборони активно протидіяли цій атаці. У відбитті нападу брали участь авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів вдалося знешкодити 475 ворожих цілей. З них 249 були збиті вогневими засобами, а 226 - втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Зокрема, збито 211 безпілотників типу Shahed, один балістичний ракетний снаряд, 33 крилаті ракети Х-101 та Іскандер-К, а також 4 ракети "Калібр". Противник встиг влучити в шість об’єктів, а уламки збитої техніки впали у восьми різних місцях.

Раніше повідомлялося, в Одесі "Шахед" влучив у багатоповерхівку.

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