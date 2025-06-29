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29 червня 2025, 08:55

Під час масованого ракетно-дронового удару по Україні 29 червня загинув пілот F-16 Максим Устименко

29 червня 2025, 08:55
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фото: ілюстративне
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У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти здійснили черговий масований ракетно-дроновий удар по території України

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України, передає RegioNews.

Ворог застосував різні типи ракет та ударні безпілотні літальні апарати, загальна кількість повітряних цілей перевищила 500.

Для відбиття цієї масштабної атаки були задіяні всі наявні засоби протиповітряної оборони. Особливо активну роль відіграла авіація Повітряних Сил України. Літаки F-16 ефективно знищили десятки ворожих "шахедів".

На жаль, під час нічних бойових дій сталася тяжка втрата. Підполковник Максим Устименко, пілот першого класу, народжений у 1993 році, загинув, відбиваючи атаку ворога на літаку F-16. Він збив сім повітряних цілей, застосувавши увесь комплекс бортового озброєння. Під час ураження останньої цілі його літак отримав пошкодження і почав втрачати висоту. Максим зробив усе можливе, щоб відвести пошкоджену машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Він загинув, виконуючи свій обов’язок із честю.

Українська спільнота висловлює щирі співчуття родині та близьким Максима Устименка. Вічна пам’ять Герою, який до останнього боронив небо України.

Нагадаємо про історичний бій: українські військові на F-16 вперше збили російський Су-35.

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