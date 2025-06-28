У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільний автомобіль

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У Корабельному районі Херсона російські окупанти атакували безпілотником цивільне авто, у якому їхали чоловік та жінка

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Херсонської МВА, передає RegioNews.

"Чергова атака ворожого безпілотника на автівку у Корабельному районі. Близько 11.30 російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, внаслідок чого постраждали двоє людей", - йдеться у повідомленні.

60-річного чоловіка та жінку 51 року поліцейські доставили до медзакладу. В обох - мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Нагадаємо, декілька днів тому російські окупаційні війська атакували понад 20 населених пунктів Херсонщини.