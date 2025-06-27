фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця поповнила свій парк ще чотирма сучасними вагонами з Крюківського заводу. Вже 28 червня вони повезуть дітей із Харкова до Карпат

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Ці вагони належать до серії оновлених плацкартних, які створені з урахуванням сучасних потреб пасажирів. Кожен із них розрахований на 58 місць. Внутрішнє наповнення вагонів суттєво змінено: сидіння на другому ярусі стали зручнішими, з’явилося покращене LED-освітлення, облаштовано повноцінні місця для сидіння на верхній полиці. Для родин із немовлятами передбачено спеціальний манеж і сповивальний столик.

У межах державного замовлення на 2023 рік "Укрзалізниця" вже отримала 48 із передбачених 66 вагонів.

Раніше повідомлялося, поїзд-кухня Укрзалізниці приготував 2 мільйони порцій за 475 днів.