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29 червня 2025, 10:00

Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт для організації повоєнних виборів, - Стефанчук

29 червня 2025, 10:00
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фото: Верховна Рада України
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Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт для проведення виборів у повоєнний період, який враховує особливості нової реальності

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у ефірі телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

За його словами, традиційне виборче законодавство вже не відповідає викликам, з якими зіткнеться країна після завершення війни.

Стефанчук пояснив, що новий законопроєкт має враховувати особливості повоєнної реальності та передбачати різні варіанти розвитку подій. Важливо створити умови, за яких кожен громадянин матиме змогу реалізувати своє конституційне право голосу. Окремо порушується питання участі у виборах військовослужбовців, зокрема їхнього права не лише голосувати, а й балотуватися.

Голова Верховної Ради наголосив, що мета законодавців - забезпечити чесні й демократичні вибори, які відбудуться в Україні після війни. Він висловив упевненість, що вдасться знайти баланс і компроміс у правовому полі, щоб відобразити волю всіх громадян.

Раніше повідомлялося, чому від заміни уряду не варто очікувати нічого хорошого й нічого поганого.

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