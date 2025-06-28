Прикордонники знищили техніку, склад та укриття росіян на Харківщині
Українські прикордонники продовжують знищувати російських окупантів у Харківській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
На Куп'янському напрямку знищено 3 мотоцикли, 5 вантажівок, 5 УАЗів "Буханка", польовий склад БК, автомобіль, квадроцикл, уражено укриття, ліквідовано з десяток окупантів.
"Популярні у ворогів мотоцикли та "буханки", як і інша техніка і укриття противника, гарно горять від наших скидів та FPV", - кажуть прикордонники.
Раніше наші прикордонники знищили дві ворожі гармати на Харківщині.
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