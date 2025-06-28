Російські війська активно обстрілюють Сумщину, тривога тривала понад 12 годин

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За добу армія РФ здійснила понад 90 обстрілів по 40 населених пунктах у 15 територіальних громадах області

Як передає RegioNews, про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухового пристрою з ворожого БпЛА отримав поранення чоловік 2000 р.н. За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 32 хвилини", - йдеться у повідомленні.

Протягом останньої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 40 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби. Також зафіксовано удари FPV-дронами та БпЛА.

Унаслідок російських атак пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Нагадаємо, на Сумщині українські десантники взяли в полон 15 окупантів.