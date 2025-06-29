фото: Верховная Рада Украины

Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук в эфире телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

Согласно его словам, традиционное избирательное законодательство уже не отвечает вызовам, с которыми столкнется страна после войны.

Стефанчук объяснил, что новый законопроект должен учитывать особенности послевоенной реальности и предусматривать разные варианты развития событий. Важно создать условия, при которых каждый гражданин сможет реализовать свое конституционное право голоса. Отдельно поднимается вопрос участия в выборах военнослужащих, в частности, их права не только голосовать, но и баллотироваться.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что цель законодателей – обеспечить честные и демократические выборы, которые состоятся в Украине после войны. Он выразил уверенность, что удастся обрести баланс и компромисс в правовом поле, чтобы отразить волю всех граждан.

Ранее сообщалось, почему от замены правительства не следует ожидать ничего хорошего и ничего плохого.