12:02  27 червня
У Полтаві вибухнув пасажирський автобус
11:37  27 червня
На Сумщині 14-річний хлопець постраждав від вибуху патрону
05:40  27 червня
У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо
UA | RU
UA | RU
27 червня 2025, 12:16

На Київщині судитимуть священнослужителів УПЦ, які підпільно виготовляли і продавали вино

27 червня 2025, 12:16
Читайте также на русском языке
фото: Бюро економічної безпеки
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо незаконної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, яке організували функціонери УПЦ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

У ході слідства встановлено групу осіб, які налагодили на Київщині та Рівненщині нелегальний продаж фальсифікованої алкогольної продукції, зокрема, вина. Товар реалізовували роздрібними та оптовими партіями.

Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків, на території Київської та Рівненської областей: за адресами розташування незаконного виробництва, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів.

"У результаті вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо. Орієнтовна вартість підакцизної продукції становить 1,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Головним фігуранта інкримінують вчинення злочину передбаченого ч. 3, ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) ч.1, ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, представники УПЦ варили і продавали підроблене вино у кількох регіонах України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область алкоголь суд БЕБ
На Київщині на одній із нафтобаз функціонував нелегальний завод з виробництва бензину
27 червня 2025, 10:39
На Київщині пікап збив 14-річного скутериста
27 червня 2025, 08:40
У Києві викрита корупційна схема на 25 млн. грн. серед керівників "Київзеленбуду”
26 червня 2025, 20:30
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
На Рівненщині пенсіонерка організувала корупційну схему для військовослужбовців, які не хотіли їхати на фронт
27 червня 2025, 13:14
На Одещині 13-річна школярка залізла на вантажний вагон і отримала удар струмом
27 червня 2025, 13:05
У Києві посадовці Київпастрансу привласнили 5 млн грн, виділених на закупівлю шин
27 червня 2025, 12:59
На Закарпатті прикордонник під час служби втік за кордон і попросив притулку
27 червня 2025, 12:53
РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та понад десяток поранених
27 червня 2025, 12:40
Олена Шуляк: в Україні формується нова система ветеранської підтримки
27 червня 2025, 12:40
На Харківщині судитимуть працівників СІЗО, які залишили помирати у камері затриманого
27 червня 2025, 12:39
У Києві Дніпровські схили сповзають на Набережне шосе: фото
27 червня 2025, 12:25
У Полтаві вибухнув пасажирський автобус
27 червня 2025, 12:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »