На Київщині судитимуть священнослужителів УПЦ, які підпільно виготовляли і продавали вино

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

У ході слідства встановлено групу осіб, які налагодили на Київщині та Рівненщині нелегальний продаж фальсифікованої алкогольної продукції, зокрема, вина. Товар реалізовували роздрібними та оптовими партіями.

Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків, на території Київської та Рівненської областей: за адресами розташування незаконного виробництва, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів.

"У результаті вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо. Орієнтовна вартість підакцизної продукції становить 1,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Головним фігуранта інкримінують вчинення злочину передбаченого ч. 3, ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) ч.1, ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, представники УПЦ варили і продавали підроблене вино у кількох регіонах України.