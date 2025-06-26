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26 червня 2025, 15:28

Міноборони запускає "пакунок пораненого": що туди входить

26 червня 2025, 15:28
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фото: Міністерство оборони України
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Міноборони запроваджує централізоване забезпечення поранених військових спеціальними наборами з одягом і гігієнічними засобами

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Міністерство оборони України оголосило про старт централізованого забезпечення поранених військовослужбовців спеціальними наборами - так званими "пакунками пораненого". Проєкт передбачає індивідуальне забезпечення бійців, які зазнали поранень, адаптивним одягом і гігієнічними засобами.

Закупівля літнього комплекту вже розпочата. Вартість оголошених торгів становить близько 170 мільйонів гривень. За інформацією Міністерства, постачання планують організувати у другій половині 2025 року. У склад одягу входитимуть зручні майки, фуфайки, шорти, штани та шкарпетки, виготовлені з урахуванням потреб людей, що проходять лікування після поранень.

Гігієнічний набір міститиме предмети першої необхідності: рушник, станок для гоління, гель для душу, шампунь, зубну щітку й пасту, а також інші засоби щоденного догляду.

Нагадаємо, 50 тисяч за дитину: Мінсоцполітики подало законопроєкт про нові виплати.

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