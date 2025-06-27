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27 июня 2025, 18:02

Экс-чиновника Минобороны будут судить за списание 94 млн грн пени бизнесмена

27 июня 2025, 18:02
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Экс- временного директора департамента Минобороны будут судить за злоупотребление служебным положением и незаконное списание штрафных санкций на почти 94 млн грн

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

Один из бывших должностных лиц Министерства обороны Украины предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Как сообщает Государственное бюро расследований, речь идет о временном исполняющем обязанности директора одного из департаментов МОУ, который безосновательно сократил сумму штрафных санкций львовскому предпринимателю почти на 94 миллиона гривен.

По данным следствия, в 2023 году компании, подконтрольные бизнесмену из Львова, подписали 23 контракта с Министерством обороны на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. Они должны были обеспечить поставки военной амуниции. В то же время, как установили следователи, к моменту заключения договоров предприятия не имели ни собственного производства, ни партнерских договоренностей с другими производителями для выполнения обязательств.

Из-за задержек в поставках бизнесмену насчитали почти 98 миллионов гривен пени. Чтобы избежать уплаты штрафа, фигуранты обратились к чиновнику Минобороны. Тот, в нарушение условий уже подписанных контрактов, заключил дополнительные соглашения о продлении сроков поставки, в том числе по уже выполненным контрактам. В результате общая сумма санкций была снижена до 4,5 миллионов гривен.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до шести лет заключения Генерального прокурора.

Напомним, Минобороны запускает "пакет раненого": что туда входит.

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