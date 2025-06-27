фото: Укрзализныця

Укрзализныця пополнила свой парк еще четырьмя современными вагонами с Крюковского завода. Уже 28 июня они повезут детей из Харькова в Карпаты

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Эти вагоны относятся к серии обновленных плацкартных, созданных с учетом современных потребностей пассажиров. Каждый из них рассчитан на 58 мест. Внутреннее наполнение вагонов существенно изменено: сидения на втором ярусе стали более удобными, появилось улучшенное LED-освещение, обустроены полноценные места для сидения на верхней полке. Для семей с младенцами предусмотрены специальный манеж и пеленальный столик.

В рамках государственного заказа на 2023 год "Укрзализныця" уже получила 48 из предусмотренных 66 вагонов.

Ранее сообщалось, поезд-кухня Укрзализныци приготовил 2 миллиона порций за 475 дней.