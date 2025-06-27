14:50  27 июня
Байковое кладбище в Киеве превратилось в свалку
14:26  27 июня
На Украину надвигается ненастье: ожидается сильный ветер и грозы
12:02  27 июня
В Полтаве взорвался пассажирский автобус
UA | RU
UA | RU
27 июня 2025, 17:05

Укрзализныця получила еще 4 новых вагона - с 28 июня они выйдут в рейс

27 июня 2025, 17:05
Читайте також українською мовою
фото: Укрзализныця
Читайте також
українською мовою

Укрзализныця пополнила свой парк еще четырьмя современными вагонами с Крюковского завода. Уже 28 июня они повезут детей из Харькова в Карпаты

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Эти вагоны относятся к серии обновленных плацкартных, созданных с учетом современных потребностей пассажиров. Каждый из них рассчитан на 58 мест. Внутреннее наполнение вагонов существенно изменено: сидения на втором ярусе стали более удобными, появилось улучшенное LED-освещение, обустроены полноценные места для сидения на верхней полке. Для семей с младенцами предусмотрены специальный манеж и пеленальный столик.

В рамках государственного заказа на 2023 год "Укрзализныця" уже получила 48 из предусмотренных 66 вагонов.

Ранее сообщалось, поезд-кухня Укрзализныци приготовил 2 миллиона порций за 475 дней.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця поезд вагоны Завод
В Одесской области 13-летняя школьница вылезла на грузовой вагон и получила удар током
27 июня 2025, 13:30
В Винницкой области пассажир устроил стрельбу в поезде
27 июня 2025, 02:55
Хотел почувствовать экстрим: в Киеве пьяный мужчина катался между вагонами метро
26 июня 2025, 19:10
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
В Харькове будут судить агентку РФ, заложившую взрывчатку у здания военного
27 июня 2025, 16:47
Не оказали помощь и оставили умирать: семерых работников Харьковского СИЗО подозревают в смерти задержанного
27 июня 2025, 16:45
В Киеве будут судить криминальных авторитетов за наркотрафик в СИЗО
27 июня 2025, 16:21
28 и 29 июня - в городе Самар объявлен День траура по погибшим из-за баллистического обстрела
27 июня 2025, 15:55
Задержали мужчину с правом на отсрочку: в Полтавском ТЦК разъяснили, что произошло на самом деле
27 июня 2025, 15:46
Кабмин обязал операторов блокировать спам и фейковые звонки
27 июня 2025, 15:37
Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска во Львовской области
27 июня 2025, 15:04
49-летний львовянин за 200 тыс. грн организовал фиктивный брак дочери, чтобы помочь "зятю" избежать мобилизации
27 июня 2025, 15:02
В Закарпатье пограничники в горах со стрельбой останавливали перевозчика с нарушителями
27 июня 2025, 14:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »