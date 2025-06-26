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26 червня 2025, 15:55

Поїзд-кухня Укрзалізниці приготував 2 мільйони порцій за 475 днів

26 червня 2025, 15:55
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фото: Укрзалізниця
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Мобільна кухня Укрзалізниці Food Train за 475 днів роботи приготувала 2 мільйони порцій гарячої їжі для мешканців постраждалих регіонів

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

За 475 днів безперервної роботи гуманітарний проєкт Food Train, створений Укрзалізницею за підтримки The Howard G. Buffett Foundation, досягнув знакової межі - приготовано 2 000 000 порцій гарячої їжі. Мобільна кухня курсує країною з 8 березня 2024 року, не враховуючи місій у 2023-му, і продовжує забезпечувати харчуванням мешканців постраждалих регіонів.

Проєкт працює завдяки шести спеціально переобладнаним вагонам, серед яких - гаряча та холодна кухня, рефрижератор, генераторна установка, резервуар із системою водопостачання та вагон для персоналу. Протягом своєї роботи поїзд-кухня зупинявся у 18 містах та на станціях, зокрема в Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Миколаєві, Ізюмі, Краматорську, Харкові, Києві та інших.

За цей час було приготовано понад 1800 тонн готових страв - це близько 45 вагонів з їжею. Для забезпечення роботи кухні використано понад 763 тонни продуктів, а генератори виробили понад 196 тисяч кВт·год електроенергії. До того ж команда Food Train доставила 16 тисяч подарунків для дітей у прифронтових і деокупованих регіонах та спекла 7,5 тисяч великодніх пасок.

Проєкт продовжує свою місію і надалі - з фокусом на підтримку тих, хто найбільше цього потребує. Укрзалізниця наголошує, що Food Train став не лише мобільною кухнею, а й символом допомоги, тепла й турботи в найважчі часи.

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Укрзализныця поїзд гуманітарна допомога фронт генератор вагони
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