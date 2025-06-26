Поїзд-кухня Укрзалізниці приготував 2 мільйони порцій за 475 днів

фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

За 475 днів безперервної роботи гуманітарний проєкт Food Train, створений Укрзалізницею за підтримки The Howard G. Buffett Foundation, досягнув знакової межі - приготовано 2 000 000 порцій гарячої їжі. Мобільна кухня курсує країною з 8 березня 2024 року, не враховуючи місій у 2023-му, і продовжує забезпечувати харчуванням мешканців постраждалих регіонів.

Проєкт працює завдяки шести спеціально переобладнаним вагонам, серед яких - гаряча та холодна кухня, рефрижератор, генераторна установка, резервуар із системою водопостачання та вагон для персоналу. Протягом своєї роботи поїзд-кухня зупинявся у 18 містах та на станціях, зокрема в Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Миколаєві, Ізюмі, Краматорську, Харкові, Києві та інших.

За цей час було приготовано понад 1800 тонн готових страв - це близько 45 вагонів з їжею. Для забезпечення роботи кухні використано понад 763 тонни продуктів, а генератори виробили понад 196 тисяч кВт·год електроенергії. До того ж команда Food Train доставила 16 тисяч подарунків для дітей у прифронтових і деокупованих регіонах та спекла 7,5 тисяч великодніх пасок.

Проєкт продовжує свою місію і надалі - з фокусом на підтримку тих, хто найбільше цього потребує. Укрзалізниця наголошує, що Food Train став не лише мобільною кухнею, а й символом допомоги, тепла й турботи в найважчі часи.

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