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Інцидент стався вчора, 26 червня, на одній із залізничних станцій в Одеському районі. Потерпілу ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

Виявилося, що 13-річна дівчина піднялась на стоячий вантажний вагон. Внаслідок небезпечних розваг дитину уразило електрострумом.

"Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Бучі на Київщині 14-річну школярку вдарило струмом, коли вона залізла на дах електрички.