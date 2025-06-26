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26 червня 2025, 19:10

Прагнув відчути екстрим: у Києві п'яний чоловік катався між вагонами метро

26 червня 2025, 19:10
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці київської підземки притягнули до відповідальності "любителя екстриму", який катався між вагонами поїзду червоної гілки столичного метрополітену

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

Зачепером виявився 49-річний мешканець столиці.

"Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Киянину загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, раніше у Києві впіймали двох зачеперів, які шукали адреналін між вагонами метро. Правопорушниками виявились 21-річний киянин і його 16-річна подруга.

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метро Київ алкоголь правоохоронці вагони зачепінг
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