Прагнув відчути екстрим: у Києві п'яний чоловік катався між вагонами метро

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Правоохоронці київської підземки притягнули до відповідальності "любителя екстриму", який катався між вагонами поїзду червоної гілки столичного метрополітену

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

Зачепером виявився 49-річний мешканець столиці.

"Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Киянину загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.