Прагнув відчути екстрим: у Києві п'яний чоловік катався між вагонами метро
Правоохоронці київської підземки притягнули до відповідальності "любителя екстриму", який катався між вагонами поїзду червоної гілки столичного метрополітену
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.
Зачепером виявився 49-річний мешканець столиці.
"Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб", — йдеться в повідомленні.
Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Киянину загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
Нагадаємо, раніше у Києві впіймали двох зачеперів, які шукали адреналін між вагонами метро. Правопорушниками виявились 21-річний киянин і його 16-річна подруга.