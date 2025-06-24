Синоптики попереджають про високий ризик пожеж: перелік областей
В Україні протягом 24-26 червня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів країни
Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Зокрема, найвищий — п'ятий клас пожежної небезпеки — очікується в південній частині України, більшості центральних областей, а також у Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Крім того, 26 червня надзвичайна пожежна небезпека прогнозується і в Закарпатській області.
Громадян закликають бути обережними: уникати відкритого вогню на природі, не спалювати суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.
Нагадаємо, у вівторок, 24 червня погода в Україні буде нестійкою. Атмосферні фронти принесуть дощі та грози.
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
Рятувальники показали наслідки удару дронами по Харкову
24 червня 2025, 09:22На Луганщині без води залишилися близько 200 тисяч жителів
24 червня 2025, 09:22Армія РФ вночі атакувала дронами підприємства на Донеччині
24 червня 2025, 09:09На Херсонщині окупанти вбили 4 людей, ще 5 отримали поранення
24 червня 2025, 09:08Ракетний удар по Києву: завершено пошукові роботи, загинули 9 людей
24 червня 2025, 08:43Перемир'я в Ірані. Попередні наслідки і прогнози щодо України
24 червня 2025, 08:35Запорізька область під вогнем: за добу — 360 атак, пошкоджено житло та авто
24 червня 2025, 08:23Наслідки удару по Харкову: кількість постраждалих зросла до п'яти
24 червня 2025, 07:53Харків під ворожою атакою: "шахеди" влучили у приватний сектор і підприємство
24 червня 2025, 07:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки