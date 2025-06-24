Синоптики попереджають про високий ризик пожеж: перелік областей

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В Україні протягом 24-26 червня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів країни

Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, найвищий — п'ятий клас пожежної небезпеки — очікується в південній частині України, більшості центральних областей, а також у Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Крім того, 26 червня надзвичайна пожежна небезпека прогнозується і в Закарпатській області.

Громадян закликають бути обережними: уникати відкритого вогню на природі, не спалювати суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, у вівторок, 24 червня погода в Україні буде нестійкою. Атмосферні фронти принесуть дощі та грози.