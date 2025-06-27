На Украину надвигается ненастье: ожидается сильный ветер и грозы

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В течение 27-28 июня порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15-20 метров в секунду

Об этом сообщает синоптикиня Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, в субботу, 28 июня, дожди с грозами ожидаются в восточных областях, на юге, местами в центральной части и на севере. На западе завтра сохранится сухая погода.

"В воскресенье в Украине возможны периодические локальные дожди. Однако и солнца будет много – переменная погода", – отмечает синоптикиня.

В течение дня ожидается +21...25 градусов, на юге и востоке - до +28 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье - сильный северо-западный ветер, температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+22 градуса. Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой.

Напомним, 27 июня в Украине будет тепло, местами ожидаются дожди с грозами.