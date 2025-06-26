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26 червня 2025, 14:09

В Україні завтра буде тепло, подекуди дощі з грозами

26 червня 2025, 14:09
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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П'ятниця, 27 червня в Україні буде теплою

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра протягом дня очікується +22…+26 градусів, у південній частині та на Закарпатті температура повітря прогріється до +25…+30 градусів.

Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, місцями на півночі, Вінниччині та Одещині.

На решті території України буде суха погода.

У Києві 27-го червня протягом дня температура повітря коливатиметься близько +24 градусів.

"Найближчими вихідними в Україні - періодичні локальні дощі, температура повітря невисока, вдень +20…+25 градусів, на півдні +25…+29 градусів", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеоявища в Україні.

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