В Україні завтра буде тепло, подекуди дощі з грозами
П'ятниця, 27 червня в Україні буде теплою
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, завтра протягом дня очікується +22…+26 градусів, у південній частині та на Закарпатті температура повітря прогріється до +25…+30 градусів.
Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, місцями на півночі, Вінниччині та Одещині.
На решті території України буде суха погода.
У Києві 27-го червня протягом дня температура повітря коливатиметься близько +24 градусів.
"Найближчими вихідними в Україні - періодичні локальні дощі, температура повітря невисока, вдень +20…+25 градусів, на півдні +25…+29 градусів", - підсумувала Н.Діденко.
Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеоявища в Україні.