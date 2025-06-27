У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На узбережжі Чорного моря дедалі частіше трапляється тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus) — екзотичний, але високотоксичний інвазивний вид риб. Він — "токсичний прибулець", що загрожує Чорному морю

Про це повідомляє веб-портал Державної екологічної інспекції України, передає RegioNews.

Прізвисько "риба-куля" тетраодон сріблястий носить неспроста — вона здатна роздмухуватися, нагадуючи справжню кулю. Проте найбільша небезпека — в її смертоносній отруті й здатності руйнувати рибальські знаряддя.

Тетраодон родом з Індо-Тихоокеанського регіону. Через Суецький канал він проник до Середземного моря, а згодом спустився й у Чорне, вперше зафіксований біля українських берегів у 2014 році.

Чому так бояться "токсичного прибульця"?

Містить сильну нейротоксичну речовину — тетродотоксин, яка може викликати параліч і смерть навіть при мінімальній дозі.

Має міцні щелепи, що дозволяють легко розривати рибальські сітки, жилки та завдавати фінансових збитків.

Харчується молюсками, рибою та ракоподібними, що ставить під загрозу місцеві популяції.

Спричиняє економічні втрати у Середземному морі, де вже давно став шкідником рибальства.

Зі зміною клімату потенційно розширює ареал у Чорному морі, погрожуючи біорізноманіттю та здоров’ю людей.

Що робити, якщо бачили тетраодона?

Зробіть фото чи відео поряд (можна прикласти руку чи лінійку для масштабу).

Запишіть точні координати або місце спостереження.

Негайно сповістіть Державну екологічну інспекцію.

"Ваша інформація допоможе науковцям відстежити поширення цього інвазивного виду", — йдеться в повідомленні.