У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо
На узбережжі Чорного моря дедалі частіше трапляється тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus) — екзотичний, але високотоксичний інвазивний вид риб. Він — "токсичний прибулець", що загрожує Чорному морю
Про це повідомляє веб-портал Державної екологічної інспекції України, передає RegioNews.
Прізвисько "риба-куля" тетраодон сріблястий носить неспроста — вона здатна роздмухуватися, нагадуючи справжню кулю. Проте найбільша небезпека — в її смертоносній отруті й здатності руйнувати рибальські знаряддя.
Тетраодон родом з Індо-Тихоокеанського регіону. Через Суецький канал він проник до Середземного моря, а згодом спустився й у Чорне, вперше зафіксований біля українських берегів у 2014 році.
Чому так бояться "токсичного прибульця"?
- Містить сильну нейротоксичну речовину — тетродотоксин, яка може викликати параліч і смерть навіть при мінімальній дозі.
- Має міцні щелепи, що дозволяють легко розривати рибальські сітки, жилки та завдавати фінансових збитків.
- Харчується молюсками, рибою та ракоподібними, що ставить під загрозу місцеві популяції.
- Спричиняє економічні втрати у Середземному морі, де вже давно став шкідником рибальства.
- Зі зміною клімату потенційно розширює ареал у Чорному морі, погрожуючи біорізноманіттю та здоров’ю людей.
Що робити, якщо бачили тетраодона?
- Зробіть фото чи відео поряд (можна прикласти руку чи лінійку для масштабу).
- Запишіть точні координати або місце спостереження.
- Негайно сповістіть Державну екологічну інспекцію.
"Ваша інформація допоможе науковцям відстежити поширення цього інвазивного виду", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині фотограф помітив унікальну тварину.