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27 червня 2025, 05:40

У Чорному морі зʼявився смертельний хижак-прибулець: що відомо

27 червня 2025, 05:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На узбережжі Чорного моря дедалі частіше трапляється тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus) — екзотичний, але високотоксичний інвазивний вид риб. Він — "токсичний прибулець", що загрожує Чорному морю

Про це повідомляє веб-портал Державної екологічної інспекції України, передає RegioNews.

Прізвисько "риба-куля" тетраодон сріблястий носить неспроста — вона здатна роздмухуватися, нагадуючи справжню кулю. Проте найбільша небезпека — в її смертоносній отруті й здатності руйнувати рибальські знаряддя.

Тетраодон родом з Індо-Тихоокеанського регіону. Через Суецький канал він проник до Середземного моря, а згодом спустився й у Чорне, вперше зафіксований біля українських берегів у 2014 році.

Чому так бояться "токсичного прибульця"?

  • Містить сильну нейротоксичну речовину — тетродотоксин, яка може викликати параліч і смерть навіть при мінімальній дозі.
  • Має міцні щелепи, що дозволяють легко розривати рибальські сітки, жилки та завдавати фінансових збитків.
  • Харчується молюсками, рибою та ракоподібними, що ставить під загрозу місцеві популяції.
  • Спричиняє економічні втрати у Середземному морі, де вже давно став шкідником рибальства.
  • Зі зміною клімату потенційно розширює ареал у Чорному морі, погрожуючи біорізноманіттю та здоров’ю людей.

Що робити, якщо бачили тетраодона?

  • Зробіть фото чи відео поряд (можна прикласти руку чи лінійку для масштабу).
  • Запишіть точні координати або місце спостереження.
  • Негайно сповістіть Державну екологічну інспекцію.

"Ваша інформація допоможе науковцям відстежити поширення цього інвазивного виду", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині фотограф помітив унікальну тварину.

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тварини море риба Чорне море екоінспекція
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