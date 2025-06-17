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У Києві на місцях ударів окупантів знаходять та рятують тварин. Щонайменше сім котів врятували волонтери після нічної атаки росіян

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Волонтери Kyiv Animal Rescue Group врятували щонайменше сім котів після ракетного удару по багатоповерховому будинку в Солом'янському районі. Одна з тварин внаслідок атаки росіян отримала контузію: в неї йшла кров з рота, тому її госпіталізували до ветеринарної клініки.

Інші коти перебувають "у задовільному стані". За словами рятувальника Михайла Сторожука, вони вже збились з рахунку, скільки котів врятували. Люди залишають заявки, тварин рятують та повертають господарям. Деякі господарі вже возз'єднались зі своїми домашніми улюбленцями.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російська армія атакувала Київ. У ДСНС повідомляли, що всього в столиці загинуло 14 людей та 177 жителів отримали поранення. При цьому рятувальні роботи в місті продовжуються.