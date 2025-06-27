В Черном море появился смертельный хищник-пришелец: что известно
На побережье Черного моря все чаще встречается тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) экзотический, но высокотоксичный инвазивный вид рыб. Он - "токсичный пришелец", угрожающий Черному морю
Об этом сообщает веб-портал Государственной экологической инспекции Украины, передает RegioNews.
Прозвище "рыба-шар" тетраодон серебристый носит неспроста - он способен раздуваться, напоминая настоящий шар. Однако самая большая опасность — в ее смертоносном яде и способности разрушать рыболовные орудия.
Тетраодон родом из Индо-Тихоокеанского региона. Через Суэцкий канал он проник в Средиземное море, а затем спустился и в Черное, впервые зафиксированный у украинских берегов в 2014 году.
Почему так боятся "токсического пришельца"?
- Содержит сильное нейротоксическое вещество – тетродотоксин, которое может вызвать паралич и смерть даже при минимальной дозе.
- Имеет крепкие челюсти, позволяющие легко разрывать рыболовные сетки, жилки и наносить финансовый ущерб.
- Питается моллюсками, рыбой и ракообразными, что подвергает угрозу местные популяции.
- Наносит экономические потери в Средиземном море, где уже давно стал вредителем рыболовства.
- С изменением климата потенциально расширяет ареал в Черном море, угрожая биоразнообразию и здоровью людей.
Что делать, если видели тетраодона?
- Сделайте фото или видео рядом (можно приложить руку или линейку для масштаба).
- Укажите точные координаты или место наблюдения.
- Немедленно известите Государственную экологическую инспекцию.
"Ваша информация поможет ученым отследить распространение этого инвазивного вида", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно на Днепропетровщине фотограф заметил уникальное животное.