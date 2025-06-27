В Черном море появился смертельный хищник-пришелец: что известно

иллюстративное фото: из открытых источников

На побережье Черного моря все чаще встречается тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) экзотический, но высокотоксичный инвазивный вид рыб. Он - "токсичный пришелец", угрожающий Черному морю

Об этом сообщает веб-портал Государственной экологической инспекции Украины, передает RegioNews.

Прозвище "рыба-шар" тетраодон серебристый носит неспроста - он способен раздуваться, напоминая настоящий шар. Однако самая большая опасность — в ее смертоносном яде и способности разрушать рыболовные орудия.

Тетраодон родом из Индо-Тихоокеанского региона. Через Суэцкий канал он проник в Средиземное море, а затем спустился и в Черное, впервые зафиксированный у украинских берегов в 2014 году.

Почему так боятся "токсического пришельца"?

Содержит сильное нейротоксическое вещество – тетродотоксин, которое может вызвать паралич и смерть даже при минимальной дозе.

Имеет крепкие челюсти, позволяющие легко разрывать рыболовные сетки, жилки и наносить финансовый ущерб.

Питается моллюсками, рыбой и ракообразными, что подвергает угрозу местные популяции.

Наносит экономические потери в Средиземном море, где уже давно стал вредителем рыболовства.

С изменением климата потенциально расширяет ареал в Черном море, угрожая биоразнообразию и здоровью людей.

Что делать, если видели тетраодона?

Сделайте фото или видео рядом (можно приложить руку или линейку для масштаба).

Укажите точные координаты или место наблюдения.

Немедленно известите Государственную экологическую инспекцию.

"Ваша информация поможет ученым отследить распространение этого инвазивного вида", - говорится в сообщении.