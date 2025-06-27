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27 июня 2025, 05:40

В Черном море появился смертельный хищник-пришелец: что известно

27 июня 2025, 05:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На побережье Черного моря все чаще встречается тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) экзотический, но высокотоксичный инвазивный вид рыб. Он - "токсичный пришелец", угрожающий Черному морю

Об этом сообщает веб-портал Государственной экологической инспекции Украины, передает RegioNews.

Прозвище "рыба-шар" тетраодон серебристый носит неспроста - он способен раздуваться, напоминая настоящий шар. Однако самая большая опасность — в ее смертоносном яде и способности разрушать рыболовные орудия.

Тетраодон родом из Индо-Тихоокеанского региона. Через Суэцкий канал он проник в Средиземное море, а затем спустился и в Черное, впервые зафиксированный у украинских берегов в 2014 году.

Почему так боятся "токсического пришельца"?

  • Содержит сильное нейротоксическое вещество – тетродотоксин, которое может вызвать паралич и смерть даже при минимальной дозе.
  • Имеет крепкие челюсти, позволяющие легко разрывать рыболовные сетки, жилки и наносить финансовый ущерб.
  • Питается моллюсками, рыбой и ракообразными, что подвергает угрозу местные популяции.
  • Наносит экономические потери в Средиземном море, где уже давно стал вредителем рыболовства.
  • С изменением климата потенциально расширяет ареал в Черном море, угрожая биоразнообразию и здоровью людей.

Что делать, если видели тетраодона?

  • Сделайте фото или видео рядом (можно приложить руку или линейку для масштаба).
  • Укажите точные координаты или место наблюдения.
  • Немедленно известите Государственную экологическую инспекцию.

"Ваша информация поможет ученым отследить распространение этого инвазивного вида", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Днепропетровщине фотограф заметил уникальное животное.

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