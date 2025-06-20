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На Сумщині зростає кількість випадків сказу: вже 10 з початку року
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20 червня 2025, 15:33

На Сумщині зростає кількість випадків сказу: вже 10 з початку року

20 червня 2025, 15:33
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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З початку року в Сумській області підтверджено 10 випадків сказу у тварин — це стільки ж, скільки було зафіксовано за весь 2024 рік

Про це повідомила головний державний санітарний лікар Сумської області Ірина Купрієнко, передає RegioNews.

За її словами, 6 червні в селі Попівка Конотопського району бродячий собака напав та покусав двох місцевих мешканців. Лабораторні дослідження патологічного матеріалу від тварини підтвердили наявність вірусу сказу. Потерпілі отримують антирабічне лікування.

16 червня у Білопіллі безпритульний собака покусав місцевого жителя. Постраждалий негайно звернувся за медичною допомогою. Наступного дня виявлено сказ у тварини.

Що треба знати про сказ

Це смертельно небезпечне вірусне захворювання, що передається людині через укуси або ослинення хворих тварин. Без своєчасного лікування сказ є невиліковним.

У разі укусу чи контакту — негайно звертайтесь до лікаря для отримання антирабічної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно в селі Приютівка Олександрійського району Кіровоградщини оголосили карантин через випадок сказу у вівчарки.

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дослідження собака тварини Сумська область укуси Лабораторія сказ
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