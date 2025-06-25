Фото з відкритих джерел

Відомий фотограф показав у соцмережах тварину, яку він побачив неподалік від Кривого Рогу. Це доволі спритний хижак

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомий фотограф Анатолій Сальник вирушив на прогулянку-дослідження на схід від Кривого Рогу. Там він зробив унікальні кадри, де в природних умовах можна побачити куницю. Тварина в цей час влаштувала водопій, і це потрапило в об'єктив.

"23.06.25 р. На схід від Кривого Рогу. лісосмугова поїлка продовжує збирати відвідувачів", - підписав фотограф своє відео.

Нагадаємо, що куниця попри розміри й милий вигляд є хижою твариною. Вона може швидко рухатися по землі та по деревах. Тварина їсть не лише рослини, але й білок, вужів, дрібних гризунів. Інколи її обідом стають зайці та птахи.

Зазвичай куниці селяться в густих буреломних лісах, де багато старих дерев. Там їм зручно облаштувати дупло. Цікаво, що тварина вміє розвертати свої ступні на 180 градусів, утримуючись кігтями за кору дерев.