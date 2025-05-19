50 тисяч за дитину: Мінсоцполітики подало законопроєкт про нові виплати

фото: з відкритих джерел

Міністерство соціальної політики подало на погодження до Кабінету міністрів законопроєкт, який передбачає комплексну фінансову підтримку українських родин і збільшення виплат при народженні дитини

Про це інфомує RegioNews із посилання на відповідний проєкт закону.

Новий документ передбачає низку фінансових заходів, які мають стимулювати українців до народження дітей.

Загальна вартість ініціатив — до 80 млрд грн на рік.

Ключові пункти законопроєкту:

Повна компенсація заробітку для вагітних жінок, які офіційно працюють і застраховані. Незастраховані отримають фіксовану допомогу у розмірі 7 000 грн.

Єдина виплата після пологів — кожна мама отримає 50 000 грн після народження дитини.

Фінансова підтримка для відновлення здоров'я у післяпологовий період. Розмір цієї допомоги визначатиме Кабінет Міністрів.

Грошова допомога для тих, хто доглядає за дитиною: її можуть отримати один з батьків, бабуся, дідусь, опікун чи інший член родини, який фактично доглядає за малюком.

Програма "єЯсла" — стимул для батьків, які повертаються до праці після досягнення дитиною одного року.

Водночас, як і раніше, при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

У разі народження або оформлення опіки над двома і більше дітьми, допомога надаватиметься на кожну дитину окремо.

Розміри деяких виплат та механізми реалізації ініціатив будуть остаточно визначені Кабінетом міністрів після ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо, за словами директорки Інституту демографії та проблем якості життя Елли Лібанової, демографічна криза в Україні посилиться після закінчення війни та відкриття кордонів.

Згідно з прогнозами, населення нашої країни до 2040 року може скоротитися до критичної позначки в 28,9 мільйона осіб.