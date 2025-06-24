фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Постраждали 174 особи, з них близько сотні залишаються в лікарнях

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетного удару 24 червня 2025 року зросла до 15 осіб. За останніми даними, постраждало 174 людини, серед яких майже сто залишаються на лікуванні у стаціонарах. Медики продовжують надавати необхідну допомогу, працюючи в умовах значного навантаження.

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Голова Дніпропетровської ОВА висловив подяку лікарям за їхню самовідданість і професіоналізм у цей складний час. Також відзначив роботу рятувальників, поліцейських, комунальників та інших служб, які оперативно прибули на місце події і надали підтримку постраждалим.

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