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26 июня 2025, 15:28

Минобороны запускает "пакет раненого": что туда входит

26 июня 2025, 15:28
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фото: Министерство обороны Украины
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Минобороны вводит централизованное обеспечение раненых военных специальными наборами с одеждой и гигиеническими средствами

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Министерство обороны Украины объявило о старте централизованного обеспечения раненых военнослужащих специальными наборами - так называемыми "пакетами раненого". Проект предусматривает индивидуальное обеспечение раненых бойцов, адаптивной одеждой и гигиеническими средствами.

Закупка летнего комплекта уже начата. Стоимость объявленных торгов составляет около 170 миллионов гривен. По информации Министерства, поставки планируется организовать во второй половине 2025 года. В состав одежды будут входить удобные майки, фуфайки, шорты, брюки и носки, изготовленные с учетом потребностей людей, проходящих лечение после ранений.

Гигиенический набор будет содержать предметы первой необходимости: полотенце, станок для бритья, гель для душа, шампунь, зубную щетку и пасту, а также другие средства ежедневного ухода.

Напомним, 50 тысяч за ребенка: Минсоцполитики подало законопроект о новых выплатах.

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