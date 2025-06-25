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25 червня 2025, 19:05

Обережно, шахрай: у Нікополі чоловік виманював гроші під виглядом соцдопомоги від міжнародної організації

25 червня 2025, 19:05
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фото: ілюстративне
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У Нікополі до суду направили справу серійного шахрая, який обманом заволодів понад 40 тис. грн мешканців через фейкову соцдопомогу

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Нікополі до суду направили обвинувальний акт проти 37-річного чоловіка, який шахрайським способом заволодів понад 40 тисячами гривень місцевих жителів. Зловмисник пропонував соціальну допомогу нібито від міжнародної організації, але насправді це була фейкова схема.

За даними поліції, у квітні чоловік розміщував оголошення у загальнодоступних групах в Інтернеті. Він пропонував допомогу мешканцям міста, але замість справжньої підтримки жертви переходили за фішинговими посиланнями і вводили свої банківські дані. Після цього з їхніх рахунків знімалися гроші у сумі від 3 700 до 5 000 гривень.

Отримавши доступ до банківських рахунків, шахрай знімав кошти і використовував їх на власні потреби. Правоохоронці встановили, що цей чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за подібні злочини.

За десятьма фактами шахрайства йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Справу передали до суду 24 червня, де буде ухвалено остаточне рішення.

Слідчі Нікопольського районного управління поліції разом зі співробітниками СБУ продовжують працювати над документуванням злочинної діяльності зловмисника.

Нагадаємо, (Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова.

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