фото: Національна поліція України

Митника викрили на регулярному отриманні хабарів за сприяння у незаконному вивезенні валюти за кордон

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру головному державному інспектору одного з управлінь боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці. За даними слідства, посадовець організував схему отримання неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному вивезенні незадекларованих грошових коштів за межі України.

Митника затримали під час отримання чергового хабаря. Фото: Національна поліція України.

Зловмисник брав "відкати" у розмірі 2% від суми, що переміщувалася через кордон. Схема діяла систематично, що підтверджує слідство.

Правоохоронці затримали інспектора під час отримання чергового хабара у процесуальному порядку. Наразі йому офіційно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а розслідування триває.

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