фото: Национальная полиция Украины

Таможенника разоблачили на регулярном получении взяток за содействие в незаконном вывозе валюты за границу

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении главному государственному инспектору одного из управлений по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил региональной таможни. По данным следствия, чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды при содействии в беспрепятственном вывозе незадекларированных денежных средств за пределы Украины.

Таможенника задержали во время получения очередной взятки Фото: Национальная полиция Украины.

Злоумышленник брал "откаты" в размере 2% от перемещавшейся через границу суммы. Схема действовала систематически, что подтверждает следствие.

Правоохранители задержали инспектора во время получения очередной взятки в процессуальном порядке.

Ранее сообщалось, что в Киевской области разоблачили коррупционную схему с военно-врачебной комиссией.