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26 июня 2025, 14:57

На таможне разоблачили схему "откатов" за вывоз валюты

26 июня 2025, 14:57
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фото: Национальная полиция Украины
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Таможенника разоблачили на регулярном получении взяток за содействие в незаконном вывозе валюты за границу

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении главному государственному инспектору одного из управлений по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил региональной таможни. По данным следствия, чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды при содействии в беспрепятственном вывозе незадекларированных денежных средств за пределы Украины.

Таможенника задержали во время получения очередной взятки Фото: Национальная полиция Украины.

Злоумышленник брал "откаты" в размере 2% от перемещавшейся через границу суммы. Схема действовала систематически, что подтверждает следствие.

Правоохранители задержали инспектора во время получения очередной взятки в процессуальном порядке.

Ранее сообщалось, что в Киевской области разоблачили коррупционную схему с военно-врачебной комиссией.

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взятка таможня деньги граница контрабанда откат валюта
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