У Києві прибиральниця кафе обікрала колегу в перший робочий день

фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали мешканку Києва, яка прийшла в перший день на роботу та викрала у колеги 10 тисяч гривень

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, жінка напідпитку прийшла в перший свій робочий день в кафе, в яке влаштувалася прибиральницею. Вже через 20 хвилин вона викрала гроші з сумки однієї з працівниць закладу харчування та зникла.

38-річну зловмисницю затримали вдома. Їй оголосили про підозру.

"За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.