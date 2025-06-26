У Києві прибиральниця кафе обікрала колегу в перший робочий день
Правоохоронці затримали мешканку Києва, яка прийшла в перший день на роботу та викрала у колеги 10 тисяч гривень
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.
За матеріалами справи, жінка напідпитку прийшла в перший свій робочий день в кафе, в яке влаштувалася прибиральницею. Вже через 20 хвилин вона викрала гроші з сумки однієї з працівниць закладу харчування та зникла.
38-річну зловмисницю затримали вдома. Їй оголосили про підозру.
"За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві прибиральниця обікрала салон краси.
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