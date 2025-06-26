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26 червня 2025, 14:18

За $4 000 - до Словаччини: на Закарпатті судитимуть правоохоронця за переправлення ухилянта

26 червня 2025, 14:18
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скріншот із відео ДБР
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Правоохоронця із Закарпаття обвинувачують в організації незаконного перетину кордону

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Інспектора одного з підрозділів правоохоронних органів Закарпатської області судитимуть за сприяння незаконному перетину кордону. За даними ДБР, чоловік за грошову винагороду пообіцяв місцевому мешканцю організувати виїзд до Словаччини, оминаючи пункти прикордонного контролю.

Під час слідства встановлено, що правоохоронець запросив 4 тисячі доларів за "допомогу". Він детально описав маршрут, яким можна обійти прикордонні наряди та камери відеофіксації. Також наказав клієнту придбати два нові телефони із SIM-картками та знаряддя для перерізання загороджувального дроту.

Після отримання повної суми хабаря зловмисника затримали співробітники ДБР за участю СБУ та внутрішньої безпеки Держприкордонслужби. Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, за $2,5 тис. військовослужбовець намагався організувати втечу СЗЧшників до Молдови.

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