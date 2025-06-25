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25 червня 2025, 18:29

У Київській області викрили корупційну схему з військово-лікарською комісією

25 червня 2025, 18:29
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фото: Офіс Генерального прокурора
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У Київській області посадовець Білоцерківської міськради затриманий за отримання $15 тис. хабара за сприяння у військово-лікарській комісії

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Посадовець Білоцерківської міської ради вимагав 15 тисяч доларів хабара за вплив на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Директор одного з комунальних закладів Білої Церкви, за даними слідства, пропонував допомогти зняти військового з обліку у ВЛК за гроші. Правоохоронці затримали посадовця 25 червня одразу після отримання неправомірної вигоди.

ХабарХабарХабар

Під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури наразі вирішується питання про повідомлення підозри за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України - це вимагання та отримання хабара.

Розслідування проводить слідче управління ГУ Нацполіції у Київській області спільно зі співробітниками Білоцерківського районного відділу СБУ. Вони документують протиправну діяльність посадовця і продовжують слідчі дії.

Нагадаємо, за $2,5 тис. військовослужбовець намагався організувати втечу СЗЧшників до Молдови.

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