фото: Facebook / Андрій Кориневич

Про це повідомляє Національна Гвардія України, передає RegioNews.

У Національній гвардії України заявили про неприйнятність інциденту, що стався 13 червня в Івано-Франківську. Йдеться про напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича. Командування Нацгвардії офіційно засудило протиправні дії, наголосивши, що незалежно від підрозділу чи звання, військовослужбовці повинні поважати одне одного.

Правоохоронці вже встановили осіб, які можуть бути причетними до нападу. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У Нацгвардії підкреслили, що очікують неупередженого та всебічного розслідування. У разі доведення вини, всі причетні мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством.

Напад на військового Азову в Івано-Франківську: двоє нападників виявились військовими з 3-ї окремої штурмової бригади

В установі наголошують: повага між військовослужбовцями різних структур - ключовий принцип згуртованості в секторі безпеки й оборони. У час повномасштабної війни Україна має залишатися єдиною перед спільним ворогом - Росією.

Нацгвардія заявила про повну готовність до співпраці з правоохоронними органами для з’ясування всіх обставин та надання правової оцінки діям учасників конфлікту.

Раніше повідомлялося, в Івано-Франківську двоє чоловіків напали на військового: поліція оголосила підозру чоловікам 24 та 25 років.