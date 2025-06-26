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26 червня 2025, 11:20

Сили ППО знешкодили вночі 24 із 41 БПЛА

26 червня 2025, 11:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 26 червня росіяни атакували Україну 41-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів 

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни:

  • 8 — збито вогневими засобами ураження,
  • 16 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Основний напрямок удару – прифронтові території Донецької та Харківської областей. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 25 червня, вбила двох мешканців Донецької області, ще 14 осіб отримали поранення.

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