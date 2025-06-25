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25 червня 2025, 14:59

Жителів Києва попередили про погіршення погоди 26 червня

25 червня 2025, 14:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вранці та вдень 26 червня вранці та вдень у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Як передає RegioNews, про це попереджають в Українському гідрометцентрі.

У четвер, 26 червня вранці та вдень у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Загалом, за прогнозами синоптиків, у четвер в Києві буде мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, а вдень без опадів, вітер північно-західний, температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, у Києві зафіксували 5 температурних рекордів за три дні.

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