В Україну повертається спека до +34 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У четвер, 26-го червня в Україні температура повітря становитиме:

на півночі +19...+22 градуси;

на заході +22…+25, на Закарпатті +25…+30 градусів;

у центрі 23…+26, на Дніпропетровщині до +28 градусів;

на сході +21…+26 градусів;

на півдні спекотно, +27…+31 градус.

Дощі, подекуди з грозами, пройдуть вночі на півночі та в центрі України, а вдень у четвер - лише в східній частині та на Сумщині.

Переважно вдень 26-го червня в Україні - сонячно.

Вітер північно-західний, 5-12 метрів за секунду, у більшості областей (окрім західних) штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, жителів Києва попередили про погіршення погоди 26 червня.