В Україну повертається спека до +34 градусів
3-4 липня в більшості областей України очікується спека +28...+34 градуси
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У четвер, 26-го червня в Україні температура повітря становитиме:
- на півночі +19...+22 градуси;
- на заході +22…+25, на Закарпатті +25…+30 градусів;
- у центрі 23…+26, на Дніпропетровщині до +28 градусів;
- на сході +21…+26 градусів;
- на півдні спекотно, +27…+31 градус.
Дощі, подекуди з грозами, пройдуть вночі на півночі та в центрі України, а вдень у четвер - лише в східній частині та на Сумщині.
Переважно вдень 26-го червня в Україні - сонячно.
Вітер північно-західний, 5-12 метрів за секунду, у більшості областей (окрім західних) штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Нагадаємо, жителів Києва попередили про погіршення погоди 26 червня.
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