14:53  26 июня
В центре Киева произошло ДТП с элитной иномаркой
14:09  26 июня
В Украине завтра будет тепло, местами дожди с грозами
11:33  26 июня
Из-за непогоды в Украине обесточены десятки городов и сел
UA | RU
UA | RU
26 июня 2025, 14:09

В Украине завтра будет тепло, местами дожди с грозами

26 июня 2025, 14:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пятница, 27 июня в Украине будет теплой

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня ожидается +22… +26 градусов, в южной части и Закарпатье температура воздуха прогреется до +25… +30 градусов.

Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях местами на севере, Винницкой и Одесской областях.

На остальной территории Украины будет сухая погода.

В Киеве 27 июня в течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов.

"В ближайшие выходные в Украине - периодические локальные дожди, температура воздуха невысокая, днем +20…+25 градусов, на юге +25…+29 градусов", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, синоптики предупреждают об опасных метеоявлениях в Украине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики
Из-за непогоды в Украине обесточены десятки городов и сел
26 июня 2025, 11:33
В Украину возвращается жара до +34 градусов
25 июня 2025, 17:30
Жителей Киева предупредили об ухудшении погоды 26 июня
25 июня 2025, 14:59
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Минобороны запускает "пакет раненого": что туда входит
26 июня 2025, 15:28
В Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял беспилотником сигареты в Румынию
26 июня 2025, 15:25
Не оправдавший ожиданий: в прокуратуре реорганизовали Департамент защиты инвестиций
26 июня 2025, 15:13
На Закарпатье женщина сгорела заживо во время сжигания сухостоя
26 июня 2025, 15:10
На таможне разоблачили схему "откатов" за вывоз валюты
26 июня 2025, 14:57
Предпринимателя из Харьковщины судили за работу на оккупантов
26 июня 2025, 14:55
В центре Киева произошло ДТП с элитной иномаркой
26 июня 2025, 14:53
Рынок недвижимости Харькова оживает: сколько стоит квадратный метр
26 июня 2025, 14:42
В Одессе в роддоме умер ребенок: полиция начала расследование
26 июня 2025, 14:37
За $4 000 - в Словакию: в Закарпатье будут судить правоохранителя за переправку уклониста
26 июня 2025, 14:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »