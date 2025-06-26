В Украине завтра будет тепло, местами дожди с грозами

иллюстративное фото: из открытых источников

Пятница, 27 июня в Украине будет теплой

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня ожидается +22… +26 градусов, в южной части и Закарпатье температура воздуха прогреется до +25… +30 градусов.

Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях местами на севере, Винницкой и Одесской областях.

На остальной территории Украины будет сухая погода.

В Киеве 27 июня в течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов.

"В ближайшие выходные в Украине - периодические локальные дожди, температура воздуха невысокая, днем +20…+25 градусов, на юге +25…+29 градусов", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, синоптики предупреждают об опасных метеоявлениях в Украине.