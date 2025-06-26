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26 червня 2025, 07:42

У Генштабі ЗСУ назвали втрати РФ станом на 26 червня

26 червня 2025, 07:42
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1100 окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1015750 (+1100) осіб
  • танків – 10968 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22892 (+7) од
  • артилерійських систем – 29617 (+48) од
  • РСЗВ – 1425 (+0) од
  • засоби ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107)
  • крилаті ракети – 3388 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од
  • спеціальна техніка – 3921 (+1)

Нагадаємо, за підрахунками Daily Mail, ядерна війна може знищити понад 5 мільярдів людей.

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