У Генштабі ЗСУ назвали втрати РФ станом на 26 червня
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1100 окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1015750 (+1100) осіб
- танків – 10968 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22892 (+7) од
- артилерійських систем – 29617 (+48) од
- РСЗВ – 1425 (+0) од
- засоби ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107)
- крилаті ракети – 3388 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од
- спеціальна техніка – 3921 (+1)
Нагадаємо, за підрахунками Daily Mail, ядерна війна може знищити понад 5 мільярдів людей.
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